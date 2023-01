La sessione di calciomercato invernale si è appena conclusa ma c’è già chi, come il, guarda al futuro seguendo una programmazione chiara e visibile. La prossima estate potrebbe consumarsi l’addio di: il messicano piace molto in Premier League. È proprio dalla Premier League potrebbe arrivare il sostituto dell’ex Psv conche ha avviato i contatti conper- Un’occasione importante da valutare con grande attenzione. Adama Traorè piace al Napoli anche perché in scadenza di contratto con il. Al momento tra le parti c’è grande distanza nella trattativa per il rinnovo e di questa situazione è pronto ad approfittarne il Napoli che ha incassato il gradimento totale dell’esterno catalano.