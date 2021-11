Quella di ieri è stata una grandissima festa per il Napoli. Nel giorno della commemorazione di Maradona è arrivata una vittoria netta per 4-0 contro la Lazio. Cornice spettacolare il ritorno degli ultras in uno stadio praticamente pieno. Ora la piazza partenopea è calda e serve continuità anche fuori casa.



Il prossimo impegno è previsto mercoledì contro il Sassuolo e oggi, a due giorni dalla partita, si registra il tutto esaurito in Tribuna Nord (settore ospiti). A comunicarlo è lo stesso sito ufficiale del Sassuolo Calcio che ospiterà, dunque, un bel numero di napoletani (oltre i residenti in Emilia Romagna che occuperanno, come spesso accade, i settori 'casalinghi').