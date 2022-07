Il primo nome del Napoli per il dopo Koulibaly è sempre stato quello di, sudcoreano classe '96 del Fenerbahçe e vecchio pallino della dirigenza azzurra che aveva avuto qualche contatto già nelle scorse sessioni di mercato. "Un giocatore da Napoli e da Champions" ha confermato Luciano Spalletti ieri. Il giocatore ieri non si è allenato con i compagni e- Nei giorni scorsi il club francese ha fatto un blitz in Turchia per annunciare al Fenerbahçe che è pronto a pagare la clausola rescissoria di 19,5 milioni di euro, cifra alla quale dovrà arrivare anche il Napoli.Per il futuro di Kim è ancora tutto aperto, le prossime ore possono diventare decisive: il Rennes proverà a trovare l'accordo con il difensore e il Napoli spingerà con l'entourage del giocatore per portarlo in Italia.- Se dovesse saltare il sudcoreano, l'alternativa di Giuntoli è Abdou Diallo del Psg, sul quale c'è anche il Milan. Anche lui classe '96, nazionale senegalese dopo tutta la trafila nelle giovanili della Francia;Il giocatore ha uno stipendio considerato troppo alto per le casse del Napoli, se dovesse iniziare una trattativa servirà un sacrificio economico da parte del difensore. Il Napoli non molla Kim ma è sfida con il Rennes, Diallo l'alternativa.