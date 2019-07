Il Napoli spinge per Nicolas Pépé: nuovi contatti, riferisce Sky Sport, per l'esterno offensivo del Lille, che potrebbe lasciarsi convincere per una cifra tra i 60-65 milioni di euro complessivi anche di una contropartita, individuata in Ounas. L'ostacolo non è costituito dal club francese, ma dallo stesso giocatore e dai suoi agenti, titubanti sull'accettare gli azzurri e tentati anche da altre importanti offerte dal PSG e dalla Premier League.