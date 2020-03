Il Napoli non si ferma e continua il proprio percorso di allenamento in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona in programma per settimana prossima. Dal sito ufficiale del club arriva il report della seduta agli ordini di Gennaro Gattuso.



IL REPORT - Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la seduta con riscaldamento a secco. Successivamente il gruppo, che si è allenato col pallone della Champions League, ha svolto lavoro tecnico tattico sul campo 1. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto.



INFORTUNATI - Elmas è rientrato in gruppo. Meret si è allenato parte con la squadra e parte seguendo lavoro differenziato. Malcuit ha svolto tabella personalizzata sul campo 2. Terapie per Maksimovic.