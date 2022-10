E' il Napoli, ma sembra il Brasile. Qualche tocco di prima e pallone in porta: tac, tac, gol. Facile, no? Mica tanto. La sensazione però è che la squadra di Spalletti in questo momento sarebbe in grado di giocarsela con chiunque.. Numeri da big sì, ma mondiale.- Il segreto? Nessuno schema particolare, anzi: "In questo tipo di calcio non ci sono più" ha sentenziato Luciano Spalletti, al volante di una macchina da guerra praticamente perfetta.. E così le azioni del Napoli partono sempre dal basso, si costruisce senza fretta cercando sempre la scelta migliore, il Napoli fa girare il pallone e correre gli avversari. Tutti si muovono alla perfezione, e dalle tribune arrivano solo applausi.- 14 marcatori stagionali, nessuno ha fatto meglio tra le squadre dei cinque campionati principali in Europa. Alzi la mano chi si è accorto dell'assenza di Osimhen.. Perché quando la palla gira, gli spazi si aprono e tac: c'è sempre un giocatore azzurro pronto a buttarla dentro. E' il nuovo Napoli, è il nuovo calcio. E Spalletti l'ha capito alla perfezione.