Il Napoli fa sul serio e, nonostante il primo posto in campionato, punta r inforzare la squadra per centrare il grande obiettivo. Le parole del direttore sportivo del Napoli nel prepartita della sfida di Coppa Italia contro la Cremonese hanno fatto trapelare l’interesse del club per Azzedine Ounahi, giocatore dell'Angers e una delle rivelazioni dell’ultimo mondiale in Qatar. Sulle tracce del marocchino c’è anche il Leeds, per una trattativa sicuramente non facile ma che vede la partenza dell’africano durante la sessione invernale del calciomercato a 2,50 volte la posta. Odore di cessione anche per il centrocampista del Torino Sasa Lukic, già vicino alla partenza dai granata durante l’estate: l’addio del serbo entro il 31 gennaio si gioca a 2, per un profilo che potrebbe stuzzicare la fantasia di Spalletti alla ricerca di un altro tassello per perfezionare una squadra che già vola.