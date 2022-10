Cinque vittorie su cinque per il Napoli nel girone A di Champions League. Domani l'ultima partita prima delle fasi finali. L'avversario sarà il Liverpool, contro cui gli azzurri hanno vinto la prima gara per 4-1 lo scorso 7 settembre e sono pronti per fare risultato anche in Inghilterra. Sarà difficile ad Anfield, però alla squadra di Spalletti "basterà" non perdere con oltre tre gol di scarto per mantenere il primo posto nel girone. Chiaramente Kvaratskhelia e compagni non scenderanno in campo per limitare i danni ma per fare la partita come accaduto fino ad oggi.



IL PROGRAMMA - Il Napoli si allenerà questa mattina alle ore 10:30 presso il Konami Training Center di Castel Volturno. La sessione sarà aperta alla stampa e potrete seguire su Calciomercato.com gli highlights della prima fase d'allenamento con le ultime in vista del match di domani sera. Dopodiché la partenza direzione Liverpool con la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Mario Rui che si terrà alle ore 18:45 presso Anfield. Conferenza che vedrà protagonista anche Klopp alle ore 13:00. Il Liverpool si allenerà nel pomeriggio, presso l'AXA Training Center di Liverpool.