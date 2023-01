Primo ko della campionato, a San Siro, contro l'Inter che è una diretta concorrente per i piani alti. Ieri gli azzurri hanno messo in campo la peggior prestazione della stagione, una sola conclusione nello specchio della porta è troppo poco per quella che è stata la squadra più entusiasmante fino a novembre. Qualche segnale era arrivato nelle ultime amichevoli e alla fine c'è stato anche un seguito, proprio ieri al rientro in campo.perché il Napoli resta primo in classifica e può continuare a inseguire il titolo che un intero popolo aspetta da 33 anni.è praticamente una tradizione. Anche per questo ieri il presidente De Laurentiis ha deciso di non essere a San Siro: in questa stagione non ha mai seguito la squadra in trasferta (eccetto che all'Olimpico).. Infatti,Accadeva il 4 gennaio 1987, primo ko in campionato nel 3-1 contro la Fiorentina , e il 30 dicembre 1989, primo ko del campionato nel 3-0 contro la Lazio. In entrambi i casi, come è noto, il Napoli riuscì a portare a casa lo scudetto. Tanti incroci, così come il solito accostamento cheL'Albiceleste ora è nuovamente sul tetto del mondo, a Di Lorenzo e i suoi compagni "basterà" essere sul tetto d'Italia al termine della stagione.- Scaramanzia a parte, va analizzato cosa non è andato in campo. O meglio, chi non ha reso come ci si aspettava.A partire dal reparto offensivo, dove ci si aspettava qualcosa in più dagli spunti die da, che non è riuscito a vincere quasi mai un duello. Se l'attacco non va, il centrocampo non accompagna a dovere:si è spento troppo presto esi è rivelato insolitamente impreciso. Carenze anche nel reparto difensivo, conche è rientrato malissimo dall'infortunio, sbandando più volte,si è dimostrato troppo frettoloso in marcatura eha sofferto le discese di Dimarco. Così non va, serve resettare. E bisognache hanno saputo rendersi grandi protagonisti nella prima parte di stagione. Nonostante il passo falso resta un +5 sul Milan che insegue, ora di nuovo in carreggiata per proseguire nel