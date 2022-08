Un calcio alle critiche, alle griglie di partenza e alla parola ridimensionamento che è aleggiata attorno alla squadra negli ultimi due mesi.2-5 al Bentegodi, c'è ancora qualcosa da registrare, considerando anche le due reti incassate, ma la strada tracciata sembra essere quella giusta.che dovrà indossare il vestito di leader tecnico di questo Napoli.- La partenza è di quelle più che positive., capace di buttarsi nello spazio dopo una corsa di sessanta metri e infilare alle spalle del portiere con freddezza e lucidità. Anche giocate di livello nei 76 minuti in cui è stato in campo, gestendo con Lobotka e Anguissa un centrocampo che pare veramente completo. Con l'addio dei vari Insigne, Mertens e Koulibaly,Anche Fabián è in uscita (direzione PSG) e tutte le aspettative ora ricadono proprio sul polacco.che ha avuto un rendimento troppo altalenante. Questo può e deve essere finalmente il suo anno, la squadra ne ha bisogno.- Si sono rincorse tante voci di mercato attorno a lui. Su tutti i club interessati è piombato in maniera importante ildisposto ad offrirgli oltre 5 milioni di ingaggio per portarlo in Premier.c'è sempre stato solo il Napoli nei suoi pensieri. Adesso è il momento di consolidarsi e trovare finalmente la continuità di rendimento, di gol e assist che gli è mancata nel corso di queste stagioni.