Il Napoli si muove nel mercato dei difensori e oltre al colpo Ostigard programmato per completare numericamente il reparto, ha avviato nuovi contatti per un obiettivo di alto livello, quel Piero Hincapié, che nei giorni scorsi è stato avvicinato anche dal Milan per sopperire al mancato colpo Botman e che è anche trattato dal Tottenham.



CONTATTO - C'è stato infatti un nuovo contatto fra la dirigenza del club azzurro e gli agenti del giocatore. Un contatto esplorativo per provare a sondare il terreno e porre le basi per una trattativa futura con lui e con il Bayer Leverkusen. Quello del centrale ecuadoriano classe 2002 non è un nome nuovo per il Napoli che infatti già la scorsa stagione aveva provato l'affondo prima del trasferimento in Germania.



MOSSA PER KOULIBALY? - La mossa di Giuntoli non è casuale e si inserisce in un contesto in cui il futuro di Koulibaly sembra essere sempre più nebuloso fra rinnovo che non arriva, sforzi economici che non si completano, e contatti per la sua cessione. Nessuna offerta ufficiale, come detto, ma Hincapié rappresenterebbe l'alternativa ideale, giovane e di prospettiva, che rientrerebbe al 100% nel nuovo progetto azzurro.