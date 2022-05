IL TABELLINO

. Stagione di sorrisi e di soddisfazione per i liguri alla seconda salvezza consecutiva eche, se possono dirsi rinfrancati - anche economicamente, si capisce - dal ritorno in Champions. Così, trastullandosi tra obiettivi raggiunti, ma anche rimpianti e delusioni, nell’ultima di stagione a La Spezia. Successo largo e franco., è vero, ma che non fa una grinza grazie ai centri die pureThiago, firmatario assieme ai suoi giovanotti d’una salvezza per nulla scontata a metà stagione, cambia poco.. Rispetto all’ultima partita, infatti, ad eccezione di Koulibaly, fuori tutti e, il quale dopo quasi nove anni (lo volle Benitez nel 2014) saluta e se ne va. Cambiano i protagonisti, ma il “testo” è sempre quello. Il Napoli, infatti, seppure in avvio senza Osimhen che spesso condiziona le giocate, s’esalta nel palleggio e impone uno spessore tecnico al quale lo Spezia - volenteroso, certo, ma forse pure già appagato – non sa opporsi.. In più, forse, c’è pure la voglia delle seconde linee azzurre di mettersi in vetrina in questi giorni di mercato e di bilanci per Spalletti e De Laurentiis.Insomma, “non c’è gioco” per la squadra di Thiago. Tant’è cheche fa tutto da solo dal centrocampo al sinistro micidiale che sorprende Provedel e tant’è che. E ci sta tutto. questo risultato ottenuto persino con troppa facilità. E anche con troppa rassegnazione dello Spezia, che soffre maledettamente l’organizzazione del gioco spallettiano affidato a Lobotka e Demme e, soprattutto, i tagli interni di Politano, spina dolorosa davanti alla difesa e alle spalle del centrocampo ligure.. Non ci sta con la testa e con le gambe e solo Verde, forse anche perché è napoletano e gioca contro la “sua” squadra, prova a darsi un po’ una mossa. Ma è poca cosa, è ovvio. Una punizione deviata da Meret è il suo bottino personale e anche quello di tutto lo Spezia nella prima metà della partita.. Tafferugli cominciati fuori prima dell’inizio della gare proseguito poi all’interno. Il seguito, probabilmente, di quanto era capitato all’andata a Fuorigrotta. Una vergogna. Un’indecenza.Una partita che si gioca, si decide e si consuma tutta nel primo tempo. Al di là dei cambi e di una, infatti, si combina poco, in campo. Cambi che portano sul prato anche due ragazzi all’esordio in A. Due portieri: il ventenne bosniaco, ventiduenne napoletano di Pozzuoli. Due sorrisi in più per chiudere questo campionato. Arrivederci a presto.Marcatore: 4’ Politano, 25’ Zielinski, 36’ DemmeAssist: 25’ Petagna, 36’ PetagnaSpezia (4-2-3-1): Provedel (17’ st Zovko), Amian, Erlic (35’ st Bertola), Nikolau, Salva Ferrer, Maggiore (27’ st Nguiamba), Kiwior, Agudelo (27’ st Salcedo), Verde, Antiste (17’ st Kovalenko), Manaj. All. Motta.Napoli (4-2-3-1): Meret (35’ st Marfella), Zanoli, Juan Jesus, Kouilibaly, Ghoulam. Demme (35’ st Anguissa), Lobotka, Politano (22’ st Insigne), Elmas, Zielinski (22’ st Mertens), Petagna (22’ st Osihmen). All. Spalletti.Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia (RM).Ammoniti: 55’ Manaj (S), 6’ st Politano (N), 21’ st Ghoulam (N)