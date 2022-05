Il Napoli passa in vantaggio a La Spezia, ma la partita viene sospesa per 12 minuti dall'arbitro Marchetti per disordini tra i tifosi e lancio di fumogeni sugli spalti. Dopo lo stop, allenatori e giocatori delle due squadre si sono avvicinati alle tifoserie cercando di placare gli animi.



LA RICOSTRUZIONE - Tutto è cominciato - come spesso accade - con un gruppo di incivili che, nel settore dedicato ai tifosi partenopei, ha iniziato a lanciare fumogeni nella Curva dello Spezia. I tifosi liguri hanno risposto ai napoletani e gli animi si sono accesi. A un certo punto, i tifosi partenopei hanno tentato di sfondare il settore, andando a cozzare contro una parte di pubblico spezzino nonostante la presenza delle forze dell'ordine. I napoletani hanno continuato a lanciare di tutto nel settore Spezia, da seggiolini a bandiere. Gioco sospeso per diversi minuti, prima della ripresa dell'incontro.