Leader nella classifica della Serie A, ma anche in quella dei marcatori. Il Napoli sogna lo scudetto ma non solo: Victor Osimhen, nonostante l'infortunio di settembre, si trova al comando della graduatoria riservata ai bomber con nove reti all'attivo. Il rendimento da top dell'ultimo mese prima della sosta ha convinto i betting analyst, che vedono il nigeriano in pole per la vittoria del titolo di capocannoniere a 2,75. Segue a distanza Ciro Immobile, fermato da un infortunio nel periodo precedente al Mondiale e pronto a tornare dopo il mese e mezzo di sosta: per lui l'ennesimo trionfo in classifica marcatori vale 5,50 la posta, così come l'interista Lautaro Martinez, il quale fin qui vanta sette reti all'attivo. Più indietro rispetto a inizio anno Dusan Vlahovic: il centravanti della Juventus, autore di sei gol, è proposto a 7. Segue Marko Arnautovic, secondo in classifica marcatori e proposto a 13. Rafael Leao è proposto a 16, mentre per il suo compagno al Milan, Olivier Giroud, la vittoria del riconoscimento riservato ai bomber paga 25 volte la posta.