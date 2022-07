Keylor Navas per la porta, più da titolare che non da secondo di Meret. È questa l'ultima idea di mercato del Napoli che sta sondando il terreno con l'estremo difensore del PSG che quest'anno partirebbe da riserva alle spalle di Donnarumma. Il problema? L'ingaggio da 7 milioni annui, che però gli Azzurri potrebbero spalmare su un triennale abbassando la cifra a non più di 4.