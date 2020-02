Dopo aver respinto negli scorsi anni gli assalti di Atletico Madrid e Milan per Andrea Belotti, il Torino la prossima estate cercherà di fare lo stesso con il Napoli: molto dipenderà dalla volontà dell'attaccante e dall'offerta che metterà sul piatto il club partenopeo.



Le trattative degli ultimi anni tra Torino e Napoli hanno dimostrato che, nonostante i buoni rapporti che intercorrano tra Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis, nessuno dei due presidente ha mai fatto sconti all'altro: i 25 milioni spesi dal Napoli per Nikola Maksimovic e quelli spesi dal Torino per Simone Verdi ne sono la prova.



Se il Napoli vorrà acquistare Belotti, De Laurentiis dovrà quindi assecondare le richieste di Cairo.