Napoli senza freni. Osimhen e Insigne firmano il 2-0 contro il Cagliari e la squadra di Spalletti vola a 18 punti in classifica dopo 6 giornate di campionato. Non è troppo presto per fare pronostici e sulla lavagna scommesse antepost di Betaland il Napoli conquista sempre più credito nella lotta per lo scudetto. Per ora resta favorita l'Inter Campione d'Italia, bancata a 3,00 per la conferma, ma Insigne e compagni sono la seconda opzione a 4,50 volte la posta. Dopo un inizio ben al di sotto delle aspettative la Juventus è tornata in corsa con due vittorie di fila, risalendo così sul podio dei pronostici per la quota di 5,00 volte la posta per il successo in Serie A, mentre Milan e Atalanta per ora restano a distanza rispettivamente a quota 6,50 e 7,50. Perde quota la Roma dopo il derby perso (la seconda sconfitta in campionato) e i giallorossi di Mourinho si giocano a 12. Umore completamente diverso in casa Lazio, anche se per Sarri le chance di primo posto sembrano poche. Quota 50 su Betaland per l'impresa biancoceleste.