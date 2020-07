Il Napoli non ha cambiato le proprie strategie sul futuro di Hirving Lozano nonostante un rinnovato impiego in campo da parte di Gennaro Gattuso. L'obiettivo resta quello di cedere l'attaccante voluto da Ancelotti la scorsa estate e mai esploso, ma secondo la Gazzetta dello Sport la valutazione di non meno di 50 milioni frena tutti i club interessati.