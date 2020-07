Non solo Osimhen. Il Napoli è al lavoro per rinforzare l’attacco con profili giovani e di prospettiva. Tra questi c’è Darwin Nunez, punta uruguaiana classe ’99, di proprietà dell’Almeria, club che milita nella seconda divisione spagnola. Il giocatore ricorda Edinson Cavani, lo voleva Sabatini, che aveva visto in lui qualcosa del Matador, per il Bologna. Ora lo vuole fortemente il Napoli: valutazione 20-25 milioni.



Di seguito l’offerta già pronta e il punto sulla strategia del Napoli per arrivare a Nunez, il nuovo Cavani.