C'è una brutta tegola per il Napoli e Luciano Spalletti. In seguito all'espulsione rimediata contro il Venezia, Victor Osimhen è stato squalificato per due giornate. Così il centravanti nigeriano salterà la gara contro il Genoa e soprattutto quella contro la Juventus.



Il Napoli però non si vuole arrendere e domani presenterà il ricorso alla Corte d'Appello. Il club di De Laurentiis confida nella riduzione della squalifica forte della sua idea che il gesto di Osimhen non è da considerare violento. In più il Napoli potrebbe fare riferimento al precedente di Immobile che colpì con una manata al volto Vidal in Lazio-Inter dello scorso campionato e venne punito con una giornata di squalifica dal Giudice Sportivo. Lo riporta oggi Il Mattino.