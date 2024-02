Milan, la verità sulla clausola di Zirkzee: e dall'Olanda arrivano nuovi segnali

Poco importa se non ha segnato. La deviazione di Mattia Viti ha tolto a Joshua Zirkzee il gol del momentaneo 1-1 contro il Sassuolo, quello che sarebbe stato il decimo centro il 21 partite di campionato, ma anche senza segnare l'olandese è riuscito a prendersi la scena. Dribbling, giocate, assist e soprattutto un grande lavoro per i compagni, che ora stravedono per lui. Come ammesso candidamente, a fine partita, da Alexis Saelemaekers: "È un giocatore che puzza di... calcio. È bellissimo giocare con lui".(con i tedeschi che hanno preteso una clausola del 50% sulla futura rivendita), l'ha aspettato e ora se lo gode. E in vista di giugno si sfrega le mani: per il suo cartellino si scatenerà un'asta.Zirkzee salvo soprese saluterà le due Torri, ma chi lo vuole dovrà mettere sul tavolo una cifra importante, superiore ai 40 milioni di euro.- come ammesso anche dall' amministratore delegato rossolbu Claudio Fenucci -. Insommachi è interessato dovrà mettere sul tavolo molto di più.In ItaliaCome raccolto da Calciomercato.com Moncada stravede per l'olandese e a giugno, come verranno definite le situazioni di Giroud e Jovic, farà un tentativ o. A oggi sono più indietro Juventus e Napoli, mentre all'estero è soprattutto il Manchester United ad aver chiesto informazioni.Zirkzee gioca, si diverte e lancia segnali. A chi lo vuole l'anno prossimo,. Il prossimo mese gli Orange affronteranno Scozia e Germania in amichevole, l'obiettivo è preparare al meglio l'Europeo di giugno, torneo al quale Zirkzee vuole partecipare., autore di 13 gol in 19 partite di campionato di Eredivisie, 9 nelle ultime 7. In due sono pronti a cambiare le gerarchie: Koeman, fin qui, si è affidato a Memphis Depay, Cody Gakpo e Wout Weghorst, ma quest'ultimo non sta vivendo un'annata memorabile con l'Hoffenheim. Il sorpasso, insomma, è dietro l'angolo.