È successo durante una contrattazione. La Borsa di Wall Street sembra finalmente in ripresa a seguito delle perdite causate dal coronavirus. L’indice Nasdaq Composite raccoglie i maggiori titoli tecnologici della borsa americana di Wall Street. Sono quotate in esso numerose compagnie come Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, Netflix e Yahoo.L’indice della tecnologia americana di Nasdaq aveva battuto il suo record già a febbraio, poco prima dello scoppio della pandemia da coronavirus. Durante il Covid-19, però, aveva subito una discesa che lo aveva portato a raggiungere i seimila punti. Fortunatamente, con la pandemia che sembra affievolirsi, le montagne russe sulle quali viaggiava il Nasdaq sono risalite, per ritornare in alta quota e superarsi di nuovo.Il rialzo è stato reso possibile grazie agli aumenti di alcune compagnie come, per la maggiore. Le due aziende hanno avuto un rialzo del 3% rispetto ai giorni precedenti. La crescita dell’indice Nasdaq è stata resa possibile anche grazie agli aumenti di, anche se in misura minore rispetto alle altre aziende. Per la gioia degli investitori, insieme a questo indice,La Borsa di Wall Street sembra dunque in rinascita, dopo le perdite subite a causa della pandemia da coronavirus e sorge subito la speranza di un’intera economia in ripresa.