Ieri è arrivato l’emozionante saluto della Sampdoria nei confronti di Edgar Barreto, che ha ufficialmente risolto il suo contratto con il club blucerchiato. Ora per il centrocampista paraguaiano è tempo di futuro, e le opzioni sul tavolo del giocatore sembrano sostanzialmente due: appendere gli scarpini al chiodo, proseguendo la sua avventura da allenatore (è iscritto al corso per il patentino base-Uefa B) oppure fare ritorno in Olanda.



La seconda possibilità poggia su basi solide, dal momento che il Nec, squadra in cui ha militato per tre stagioni e mezzo dal 2004 al 2007, ha confermato di essersi sentita con l’ex Palermo e Atalanta. “Sono in contatto con Barreto e conosco il suo amore per il NEC. Vedremo cosa vorrà fare, è in un certo punto della sua carriera e a 35 anni sta già guardando dopo il suo addio al calcio” ha detto l’amministratore delegato della società olandese. “È un ragazzo e un professionista eccezionale. Questa settimana parleremo con lui”