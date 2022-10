"Faremo investimenti sui giovani con entusiasmo". Parola del direttore sportivo del Newcastle Dan Ashworth, che ha spiegato il progetto degli sceicchi. Spendere sì, ma sempre con l'occhio proiettato al futuro. 70 milioni per Isak ma non solo, perché i Magpies per gennaio hanno già bloccato il classe 2004 Garang Kuol. Attaccante australiano del Central Coast, rimarrà in prestito lì fino a metà stagione.



IN RAMPA DI LANCIO - A 17 anni e mezzo si è presentato in prima squadra con un gol cinque minuti dopo dall'ingresso in campo: lancio in profondità al limite dell'area, tutti si aspettano lo stop ma Kuol calcia subito al volo superando il portiere in uscita. Chapeau. Cenno d'intesa con il compagno, l'inizio di una favola. Nella stagione che in Australia si è appena conclusa ha segnato quattro gol in otto partite, contro il Newcatle United gli è bastato un minuto per buttarla dentro: entrato all'89', al 90' il pallone era già in porta. Kuol vuole sfruttare ogni occasione per mettersi in vetrina, al mercato ci pensail fratello più grande. Gli altri tre sono calciatori, Alou - 2001 - gioca nelle giovanili dello Stoccarda e con l'Australia Under 23 ha segnato col colpo dello scorpione contro l'Iraq.

- Non solo Newcastle, perché il profilo di Garang era nel database di diversi club di Premier League e Bundesliga.. L'accelerazione è una delle specialità della casa per questo talento che il 25 settembre scorso ha debuttato con la nazionale A dell'Australia: "Sono grato per l'opportunità, ora però continuiamo a lavorare".. Garang potrebbe diventare il giocatore più giovane della competizione. Step by step. L'obiettivo ora è trovare continuità e fare esperienza per presentarsi nel migliore dei modi in Premier League. I riflettori del Newcastle sono puntati su Kuol, il nuovo talento del calcio australiano è pronto a sbarcare in Inghilterra.