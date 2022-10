Massimiliano Allegri lo ha detto e ribadito: Adrien Rabiot per lui è centralissimo nel progetto sportivo della sua Juventus. Per questo sta spingendo con la società per provare a rinnovare il suo contratto anche se le richieste economiche della mamma Veronique, a salire rispetto agli attuali 7 milioni, sono un ostacolo difficilmente superabile.