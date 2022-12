Di terzini, a Empoli, se ne intendono. Basti pensare che da lì il Napoli ha pescato, qualche anno fa, Giovanni Di Lorenzo, diventato in questa stagione il capitano della squadra di Luciano Spalletti e campione d'Europa con la Nazionale di Roberto Mancini. Da lì, ora, c'è un altro difensore che ha raggiunto l'Azzurro di Coverciano partendo da quello di Empoli: Fabiano Parisi.



COME VITI - Anche sull'esterno mancino della squadra di Zanetti si è acceso l'interesse delle grandi squadre: la Juventus si è informata nelle scorse settimane, così come sono arrivati altri sondaggi dalla Serie A. Ma, soprattutto, ad accendersi, è stato il Nizza, che dopo aver acquistato Viti la scorsa estate sta lavorando per prendere anche Parisi. Già nel mercato di gennaio, i francesi vorrebbero incrementare la presenza italiana. Base d'asta: 10 milioni di euro. Chi vuole partecipare è avvisato.