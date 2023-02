Protagonista nella stagione della promozione, protagonista confermato anche in Serie A. Morten Hjulmand per il Lecce non è solo un centrocampista: è un tuttofare, leader e capitano in campo e fuori. E anche un uomo mercato, che già in questi mesi sta facendo parlare molto di sé ed è destinato a essere tra i calciatori più cercati la prossima estate, soprattutto se la stagione sua e della squadra di Marco Baroni proseguirà come è andata in questi sei mesi.



I 13 MILIONI E LE BIG - Così bene che, negli ultimi giorni di gennaio, al direttore sportivo Pantaleo Corvino è arrivata un'offerta da 13 milioni di euro per il danese. Mittente: il Southampton, pronto a portare fin da subito Hjulmand in Premier League. Un "no" secco la risposta dei pugliesi, che prima vogliono conquistare la salvezza e poi penseranno a monetizzare. I club, anche importanti, interessati al classe '99 non mancano: Roma e Napoli ne hanno già parlato col Lecce, Tottenham e Borussia Dortmund hanno mandato più volte i loro osservatori. Tutte incantate da questo centrocampista box to box: un calciatore europeo, pronto a spiccare il volo.