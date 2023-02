Un'ultima partita e un ciclo nuovo pronto a partire già da domani. In casa Spezia, in queste ore, l'attenzione è tutta per la sfida contro la Juventus. Una partita dal pronostico già scritto, sulla carta, in favore della squadra di Massimiliano Allegri. Per i liguri, però, ci saranno delle motivazioni in più per fare punti e cercare di allontanarsi dalla zona retrocessione. In panchina, infatti, non ci sarà Luca Gotti, esonerato in settimana, ma Fabrizio Lorieri, vice dell'ex tecnico dell'Udinese. In attesa del suo effettivo successore.



ACCORDO A UN PASSO - Lunedì, infatti, lo Spezia conta di limare anche gli ultimi dettagli contrattuali per Leonardo Semplici. Accordo ormai definito dal punto di vista del progetto sportivo, in agenda c'è un appuntamento con l'entourage dell'allenatore fiorentino per mettere nero su bianco il tutto. E dare così il via al nuovo corso dello Spezia: pronto a cominciare dopo la sfida con la Juve.