Ci sarà anche lui,- per tutti semplicemente Miguel -. La massima competizione europea per club a livello giovanile, una competizione che i blancos non hanno mai vinto e che sarebbe la certificazione di come il sorpasso sul Barcellona a livello di programmazione e risultati sia compiuto a 360°.- Dopo essersi messo alle spalle la Juventus negli ottavi di finale,che portano a tre il computo complessivo in Youth League. Capitano della Juvenil A allenata da una leggenda del Real Madrid come Raùl, Miguel, che lo ha fatto esordire la passata estate in un'amichevole contro il Fenerbahce e lo ha più volte aggregato al suo gruppo nei mesi scorsi, considerandolo in prospettiva una validissima alternativa a Mendy e Marcelo.- Miguele, dopo un periodo trascorso dal 2006 al 2011 nella scuola calcio del Getafe,. E con cui spera di laurearsi un'altra volta campione d'Europa, dopo averlo fatto a livello di Under 19 con la nazionale spagnola. Il Real Madrid non ha perso tempo a blindarlo (contratto da professionista fino al 2024), dopo aver saputo delquando ancora guidava il Manchester United., guarda caso le due squadre che Miguel ha prima affrontato e poi battuto, ma Zidane ha già alzato le barricate.