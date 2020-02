Si è conclusa con l'ufficialità, annunciata proprio oggi, la vicenda relativa al calciatore del Nordsjaelland Damsgaard , preso a sorpresa dalla Sampdoria in vista di giugno. La trattativa è stata particolarmente apprezzata dalla squadra danese, come ha ammesso pubblicamente anche il direttore sportivo della squadra, ​Jan Laursen.Lui e la sua famiglia hanno potuto prendere la decisione senza alcuna pressione in termini di tempo, dato che la finestra di mercato è chiusa e la decisione era quindi esclusivamente su ciò che sarebbe accaduto quest’estate" ha detto il dirigente."Abbiamo reso ben chiaro a Mikkel che ci sarebbe piaciuto continuare ad averlo con noi anche dopo l’estate, ma comprendiamo appieno la voglia di cogliere questa. Siamo lieti che un altro giocatore del nostro vivaio abbia un’opportunità unica all’estero. Allo stesso tempo, siamo già ben preparati a sostituirlo dopo il suo addio".Grandi lodi anche per la Sampdoria, capace di battere una folta concorrenza: "Possiamo notare con piacere che un processo lungo e approfondito si conclude con la soddisfazione di tutte le parti., ma ha avuto anche un dialogo molto aperto e onesto con noi nel corso delle trattative. Va anche sottolineato che la Samp, attorno al giocatore c’è interesse da lungo tempo"."E' gratificante che giocatore e club acquirente si siano conosciuti approfonditamente e che tutte le parti abbiano avuto l’opportunità di prepararsi al cambiamento. Senza contare che Mikkel in questo modo può. Questo è il modo in cui spesso portiamo avanti un affare - conclude Laursen - motivo per cui il trasferimento di Mikkel in ogni modo è una buona cosa".