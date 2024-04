Il Nottingham Forest protesta: ‘Il VAR tifa Luton: avvisata la Premier, non lo hanno sostituito. Valutiamo cosa fare'

Ilnon ci sta. Dopo la sconfitta per 2-0 a Goodison Park contro l’, arriva la protesta ufficiale del club diUno KO pesante per ilnello scontro diretto per la salvezza contro i Tooffes, trascinati dalle reti di Gueye nella prima frazione e di McNeil nel secondo tempo.Attraverso il profilo ufficiale X, il Nottingham si è lamentato apertamente di alcune decisioni arbitrali nel corso di una sfida delicatissima.Nel mirino, però, non solo, direttore della gara e arbitro che scatenò l’ira della Roma in occasione dell’ultima finale di Europa League, persa a Siviglia contro il Siviglia, ma anche il VAR.

Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept.



We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.



NFFC will now consider its options.