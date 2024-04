Premier League LIVE dalle 19.30

proprio mai e, a distanza di appena 48 ore dalle ultime partite della 30esima giornata, propone nella serata di oggi i primi 5 match del turno successivo.a partire dalle 21.15: Paquetà e compagni, possibili avversari di una tra Milan e Roma nelle semifinali di Europa League in caso di successo sul Bayer Leverkusen, sono chiamati a riscattare l’incredibile sconfitta del weekend. Avanti 3-1, gli uomini di Moyes si sono fatti superare per 4-3 dal Newcastle, allungando a tre la striscia di partite senza i 3 punti. Cerca invece conferme la formazione guidata da Postecoglu che, dopo il faticoso successo sul Luton Town, prova a consolidare il suo piazzamento in zona Champions League.- Il programma odierno propone purePer quanto concerne le zone basse della classifica, sfida delicata pure quella del Nottingham Forest, che al City Ground ospita il Fulham, reduce dal pirotecnico 3-3 sul campo dello Sheffield United., penultimo con appena 18 punti maQuinta ed ultima sfida di serata è quella che mette di fronte Bournemouth e Crystal Palace: le Cherries, in una tranquilla posizione di metà classifica grazie ai 10 punti raccolti nelle ultime quattro giornate, attendono un avversario desideroso di tornare a fare punti dopo i 2 conquistati nelle ultime tre partite.