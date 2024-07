Getty Images

Il Nottingham vuole Milenkovic: prima offerta alla Fiorentina

17 minuti fa



Il Nottingham Forest fa sul serio per Nikola Milenkovic. Negli scorsi giorni il club inglese ha manifestato interesse concreto e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ha già inviato ai viola una proposta ufficiale per avere il serbo.



Le due società stanno negoziando quello che è un affare non semplice, si sono fatti i nomi di Costa del Tolosa e di Vitik dello Sparta Praga per la sostituzione. Ma il Forest insiste e sta spingendo molto per arrivare ad un accordo per il difensore classe '97, a Firenze da ormai sette anni.