e una disponibilità a condividere questa gioia coi suoi nuovi tifosi che è un po' la fotografia del. L'ultimo colpo di mercato in ordine di tempo, quello per il quale è stato necessario portare un po' più di pazienza a livello di tempistiche della trattativa, è anche quello che scalda maggiormente l'ambiente rossonero, che trova per la fascia opposta a quella di Rafa Leaoche nella filosofia di Stefano Pioli assumono una valenza fondamentale per essere competitivi ai massimi livelli.: un aspetto sempre più ricercato nel calcio di oggi, tanto più in un campionato tatticamente ostico come quello italiano. Ci sono i numeri a certificare che la scelta di Geoffrey Moncada e del neo ds D'Ottavio di puntare su Chukwueze si poggi su solide basi, o meglio segua una logica molto precisa.E poi Chukwueze è reduce dalla migliore annata della sua carriera - coronata da 6 reti e 5 assist - il che conferma l'imprinting di gran parte delle operazioni in entrata concluse dal Milan a gestione americana, prima con Elliott e ora con Redbird: si va su giocatori in ascesa e considerati in rampa di lancio, economicamente ancora alla portata ma soprattutto per i quali si immagina una crescita contestuale a quella del resto della squadra.- In questo un giocatore peraltro già con una discreta esperienza in campo internazionale: 28 gettoni con la sua nazionale, quasi 40 nelle coppe europee ed un'Europa League in bacheca. Giovane sì ma non del tutto sconosciuto al calcio che conta, con l'obiettivo di confermarsi in rossonero e di tirare fuori quel potenziale a disposizione ancora inespresso.nel corso di questa estate:Che nella scorsa stagione ha spesso avuto il problema di affrontare le gare chiave senza la possibilità di incidere con la panchina e che invece, mai come questa volta, avrà addirittura l'imbarazzo della scelta. Grazie pure al sorriso smagliante ed all'entusiasmo contagioso portato da Samuel Chukwueze.