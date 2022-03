Il presidente, dopo aver acquistato la, ha deciso di tentare la storica salvezza in A e per riuscire a fare ciò ha deciso di ingaggiare come direttore sportivoe di affidare la panchina a. Il mercato di gennaio è stato ricco di acquisti per la squadra campana che è riuscita a rafforzarsi in tutte le parti del campo.Per migliorare la fase difensiva, Sabatini ha deciso di affidarsi a due giocatori esperti come, ma anche al giovaneche spera di mettersi in mostra in questa seconda parte di stagione. I neoacquisti sono riusciti a migliorare le prestazioni della squadra anche se i 13 gol subiti in 6 partite sono troppi per una squadra che deve puntare a salvarsi a poche giornate dal termine.Il vero colpo del direttore sportivo è stato, che all’esordio è riuscito a siglare una doppietta grazie a due splendide punizioni contro lo Spezia. Il fantasista, però, è apparso in calo nelle ultime giornate e sta facendo mancare la sua qualità. Ciò sembra dovuto al lungo periodo di inattività che il giocatore ha avuto prima di arrivare a Salerno.Stesso problema è quello di, l’argentino era stato comprato per dare vivacità al reparto offensivo e l’ex Roma aveva deciso di cogliere al balzo questa opportunità. L’argentino però ha 33 anni e negli ultimi mesi ha giocato poco, Davide Nicola gli ha concesso alcuni spezzoni di partita ma il sudamericano non è ancora in forma.La Salernitana ha ottenuto 16 punti e si trova a 9 punti dalla zona salvezza anche se il club campano deve recuperare due partite contro Venezia e Udinese, questi match diventano fondamentali in ottica salvezza. I neoacquisti non sono riusciti a incidere come speravano il presidente Iervolino e Walter Sabatini, quest’ultimo dopo il pareggio casalingo contro il Sassuolo ha ammesso che la forma fisica di alcuni giocatori non è la migliore e si aspettava che alcuni di loro a questo punto della stagione fossero già al top.Questa squadra ha acquistato molto e forse anche troppo, per stessa ammissione del presidente Iervolino,. I due attaccanti nelle ultime partite sono diventati fondamentali per il club campano, la coppia ha segnato 5 gol nelle ultime 6 partite. La Salernitana che ha cercato nel mercato di gennaio dei giocatori in grado di salvare il club sta trovando le armi vincenti in due giocatori che facevano già parte della rosa ma che solo ora stanno trovando continuità.Le prossime settimane saranno decisive per la Salernitana, il calendario è però complesso infatti dovrà sfidare. Il direttore Sabatini spera che gli acquisti di gennaio possano trovare la migliore forma prima possibile e incidere già dalla prossima giornata così da continuare il sogno salvezza del club campano.