. Può vivere momenti di un romanticismo unico nel suo genere ma, al contempo, è uno sport che può regalare la più classica delle beffe. Lo sa bene il Racing Avellaneda, il cui unico compito era vincere contro il River Plate ed aspettare il risultato del Boca Juniors per potersi laureare campione d’Argentina per la 19ª volta. L’ultima giornata della Primera Division non è andata come il club sudamericano prevedeva: la sconfitta contro Los Millonarios ha condannato il Racing al 2° posto, a soli 2 punti dagli Xeneizes (52 a 50) che hanno così conquistato il loro 35° titolo della storia azul y oro.- La squadra di Avellaneda, però, non ha tempo per vivere nel passato ed ha già iniziato a programmare il futuro., ex Real Madrid tra le altre ed attuale allenatore della squadra argentina,. Un nome su tutti ha destato particolare attenzione: si tratta di. Sì, nessun errore, avete letto bene., già considerato uno degli elementi di maggior talento del vivaio argentino. Forse solo noi riusciamo a sorprenderci di una notizia del genere perché, per il club di Avellaneda, è stata la decisione più logica.- Già stabilmente nel giro delle giovanili del Racing,e, pian piano, come dimostra la convocazione in prima squadra, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante nella sua attuale squadra. Parlare di futuro crack sarebbe eccessivo ma il nome di Acevedo è da tenere sott’occhio. “Quando lo abbiamo visto giocare, abbiamo capito che aveva un futuro.. Abbiamo deciso di promuoverlo velocemente tra le giovanili, facendolo giocare con ragazzi almeno di 2-3 anni più grandi. Anche lì,. È un ragazzo che fa la differenza sulla trequarti del campo, è veloce, è esplosivo, può segnare da ogni zona del campo o metterti una palla precisa sui piedi. È completo,. Questa chiamata in prima squadra, infatti, non mi sorprende. È bello che possa fare un precampionato con i professionisti.”. Parola di Maximiliano Zanello, bandiera del club argentino ed attuale allenatore dell’Under 20. Aggregarlo in pianta stabile in prima squadra potrebbe essere un azzardo ma, si sa,