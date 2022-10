Si torna prepotentemente a parlare di “dopo un primo stop avvenuto, circa due anni fa, quando alcune importanti realtà si affacciarono alla finestra per proporre un nuovo modo di fare impresa nel mondo del calcio. Forse, all’epoca, i tempi non erano maturi. Oggi, invece,Oltre a ciò diventa imprescindibile(i cosiddetti “Big5”).(nel biennio della pandemia ha perso, secondo l’ultimo “Report Calcio” della Figc, circa il 9,3% del giro d’affari), mentreFa riflettere, tra l’altro, il caso dellacon un campionato schiacciato al massimo su 3 club (con in pole position il PSG), che, però(anche se in questa cifra troviamo l’investimento di CVC, altro super fondo di livello mondiale, pari a 1,5 miliardi).Il primo fondo ad essersi nuovamente affacciato, con l’idea concreta di chiudere (già per fine anno), se ci sarà un concreto interesse reciproco, è(sede a New York e filiali aperte a Londra e Toronto) interessato ad investire sul nostro prodotto calcistico. Nato nel 2010,come riportato nei giorni scorsi, dal settimanale MilanoFinanza,. Un’operazione strategica, suUn aspetto quest’ultimo (la cessione obbligatoria di una quota del pacchetto societario), che, nei tempi passati, ha già fatto storcere il naso a più di un top club (soprattutto Napoli e Lazio non avrebbero apprezzato questa ipotesi), poco abituati in generale a valutare la presenza di nuovi soci (per certi versi ingombranti), ma soprattutto a cui rispondere in sede di assemblee e consigli di amministrazione. Altri, come Inter e Juventus, al momento, non si sarebbero troppo sbilanciati. Il resto del plotone, infine, avendo più una logica di breve periodo, potrebbe vedere di buon occhio questa proposta.Da un lato, pertanto, verrebbe previstoin cambio di una partecipazione proporzionale ai risultati finanziari dell’intero sistema. Dall’altro verrebbe messa sul tavolo, sempre da Searchlight, una garanzia, del valore non inferiore ai 2,7 miliardi di euro, sui prossimi ricavi della Serie A: ovvero quelli collegati al triennio 2024/2027.in linea con quanto già incassano i club dai diritti audiovisivi, ma soprattutto tranquillità finanziaria per poter operare sul mercato con una strategia comune più veloce.Oltre a ciò metterebbe in sicurezza, sempre i club, da un eventuale calo (futuro) del valore dei diritti tv. L’operazione fondi può mettere il nostro prodotto principale, se parliamo di calcio, in totale sicurezza. Chiaramente aiuterebbe, non poco, a recuperare quel gap (purtroppo esistente) con il resto delle Big5.Il “tesoretto” di Searchlight, una volta ricevuta l’offerta, sarebbe vincolato ad una crescita complessiva del prodotto calcio (con un’accelerazione molto forte nel primo biennio di partnership strategica), puntando così allaPer i club/associati di “A” è una nuova sfida, per certi versi rivoluzionaria. In gioco anche i modelli di governance del prossimo futuro. Forse, oggi, è l’ostacolo maggiore sotto il profilo culturale.Il tallone d’achille, nel nostro Paese, è inutile nascondersi, è l’impiantistica (con una vita media degli stadi italiani non inferiore ai 60 anni). Non si può pensare infatti che gli investimenti stanziati da queste realtà finanziarie possano rivolgersi esclusivamente a tematiche di carattere sportivo. Una larga fetta di questo fiume di denaro fresco infatti dovrà essere “vincolato” a progetti validi (sempre in termini di impiantistica). Altrimenti, anche questa volta, i fondi batteranno in ritirata e questo potrebbe esporre l’intero sistema a una serie interminabile di difficoltà in ambito economico.