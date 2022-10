Il Cagliari Calcio rende nota la fine del rapporto con il Direttore Generale, Mario Passetti.

Dal 2014 nell’organigramma e Direttore Generale dal 2017, il presidente Tommaso Giulini e tutto il Club gli rivolgono i più sentiti ringraziamenti per il grande contributo fornito in molteplici ambiti, garantendo costantemente dedizione e competenza per la crescita della Società.



Un percorso di rinnovamento costellato da sfide e progetti ambiziosi: dall'apertura in tempi record della Unipol Domus all'implementazione del marketing e dei social network, fino alla Corporate Social Responsibility e l'organizzazione del settore giovanile.

A Mario il sincero in bocca al lupo ed i migliori auguri per il suo prosieguo di carriera.