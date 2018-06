Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia, è considerato uno dei prospetti più interessanti che si sono fatti apprezzare nel campionato di Serie B. La Juventus l'ha seguito spesso da vicino e sarebbe interessata ad acquisirne il controllo. La richiesta del club di Massimo Cellino però è significativa: secondo quanto riportato dal quotidiano Brescia Oggi, Tonali non andrà via per meno di dieci milioni di euro.