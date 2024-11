Il nuovo ruolo di Colpani nella Fiorentina

In una Fiorentina che sta volando in campionato,; ha fatto vedere le sue qualità ma solo a sprazzi, consapevole che deve aumentare i giri per confermarsi nel giro della Nazionale dopo il debutto l’anno scorso con Spalletti. In estate è passato dal Monza alla Fiorentina, in viola ha ritrovato il suo allenatore in biancorosso Raffaele Palladino, che un anno fa l’aveva valorizzato al massimo facendolo arrivare al livello più alto.- Ora è il momento di fare un altro salto si qualità, salire uno step successivo e imporsi anche a Firenze, come già dimostrato a Monza. Dopo gli alti e bassi da trequartista nei primi mesi di stagione,. Per il classe ‘99 sarebbe un ritorno al passato visto che ha già ricoperto questo ruolo, e con il rientro di Gufmundsson e il buon rendimento di Beltrán rischia di trovare meno spazio sulla trequarti.

- Da capire, eventualmente, quando e come Palladino deciderà di schierare. Potrebbe succedere soprattutto a partita in corso, magari in una situazione di svantaggio nella quale ha bisogno di recuperare. Difficilmente vedremo questo modulo dall’inizio di una partita, con giocatori che hanno caratteristiche così offensive.