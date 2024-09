Il nuovo ruolo di Folorunsho nel Napoli

Getty Images for FIGC

In estate è stato a un passo dalla Lazio, ma alla fine. Il centrocampista classe '98 ha chiarito alcune divergenze con Antonio Conte: il giocatore non aveva preso bene l'esclusione dal progetto soprattutto, dopo il rinnovo fino al 2029 firmato a fine luglio. Così dopo un'estate al centro del mercato il giocatore non si è più mosso, ha avuto un confronto diretto con l'allenatore e i due hanno deciso di ripartire da zero. Insieme. A Napoli.- Folorunsho è tornato a lavorare in gruppo con i compagni dopo settimane in cui si era allenato a parte insieme a Osimhen e gli altri giocatori in uscita senza essere convocato per le prime partite della stagione. Dopo il mercato è stato inserito nella lista Serie A comunicata in Lega, e. Considerando Anguissa, Lobotka e McTominay titolari, Folorunsho può diventare il vice di una delle due mezz'ali.

- Ci sono stati più club che in estate hanno provato a farsi avanti per Folorunsho, cheprima che i nerazzurri prendessero Brescianini soffiandolo all'ultimo proprio al Napoli (aveva già fatto le visite mediche con gli azzurri). Dopo quell'affare saltato, il giocatore stava aspettando solo il via libera per andare allama i biancocelesti non hanno mai affondato il colpo perché non c'era l'accordo tra club sulla formula. All'estero c'era stato un sondaggio del, in Italia contatti anche con la Fiorentina; Folorunsho però è rimasto a Napoli, e ora è pronto a un nuovo inizio.