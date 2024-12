Il nuovo ruolo di Locatelli nella Juventus

Getty Images

A corto di difensori centrali, la Juventus a gennaio andrà alla ricerca di rinforzi in quel ruolo. "Obiettivi? Iniziamo con uno" ha detto l'uomo-mercato bianconero Cristiano Giuntoli prima della partita di Coppa Italia contro il Cagliari all'Allianz Stadium. Saranno due. Almeno.. L'allenatore dovrà fare a meno di Bremer e Cabal fino a fine stagione per infortunio, c'è una situazione delicata intorno al futuro di Danilo e può capitare - è capitato - che altri difensori si facciano male.

- Proprio negli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Cagliari, Motta ha provato un nuovo esperimento per trovare soluzioni in difesa in attesa di rinforzi dal mercato:, vicino a lui c'era Kalulu con Savona a destra e McKennie terzino sinistro (altro centrocampista adattato dietro, ma in questo caso l'aveva già provato in quel ruolo che aveva ricoperto anche con Allegri).- Come detto però la Juventus ha bisogno di rinforzi lì dietro, Giuntoli ha già iniziato a muoversi avviando i primi contatti: tra i profili che piacciono di più al dirigente bianconeri c'è quello di, ex Fiorentina e oggi al Feyenoord; tra gli altri nomi nella lista c'è quello didell'Empoli che ha fatto una prima partita di stagione positiva, oltre anche adell'Arsenal ed ex Spezia - accostato ai bianconeri già in passato - e, che lascerà il Psg a gennaio e potrebbe tornare in Italia.