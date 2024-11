Il nuovo ruolo di Martìn nel Genoa di Vieira

Getty Images

Dopo l'annuncio ufficiale a sorpresa dell'esonero di Alberto Gilardino il Genoa ha cambiato completamente strategia: il club rossoblù ha affidato la panchina a un profilo straniero, che conosce bene la Serie A per averci già giocato con Milan (non andò benissimo), Juventus e Inter.: il francese ha schierato la squadra con un 4-3-3 avanzando l'esterno sinistro Martìn.

- L'esterno spagnolo nasce come terzino sinistro ma con Gilardino in rossoblù era stato spostato più su facendo l'esterno mancino in un centrocampo a cinque, giocava a tutta fascia attaccando e difendendo; spesso arrivava anche sul fondo e ha regalato qualche assist ai compagni., decidendo così di avanzarlo ancora di più piazzandolo all'altezza del tridente d'attacco. Lui da una parte con Miretti dall'altra - altra novità - e Pinamonti centrale: così si è presentato al debutto con il Cagliari.

- Arrivato al Genoa a zero dal Mainz nell'estate 2023,. Nella prima parte della scorsa stagione ha alternato la posizione di terzino sinistro a quella di centrocampista, dall'inizio del 2024 l'allenatore non ha avuto più dubbi schierandolo fisso più avanti, stesso ruolo in cui è stato confermato anche quest'anno. In nazionale non ha mai debuttato, ha 12 presenze con l'Under 21 - tutte da terzino - comprese quelle nell'Europeo 2019 nel quale ha affrontato anche l'Italia.