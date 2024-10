Il nuovo ruolo di McKennie nella Juventus

AFP via Getty Images

Thiago Motta è un allenare che cambia spesso posizione ai suoi giocatori. Inventa, sposta, sperimenta, adatta e si adatta, in base alla rosa a disposizione. Nella trasferta di Champions League contro il Lipsia, per esempio,dopo l’espulsione di Di Gregorio. Bisognava trovare una soluzione all’inferiorità numerica, e così: voilà. Thiago ne ha tirata fuori un’altra delle sue.- E l’esperimento ha funzionato: “Weston ha corsa e qualità tecniche - dirà l’allenatore nel post partita - può fare anche quel ruolo., capace di giocare in più ruoli in mezzo la campo ma ora può fare anche il difensore. Largo a destra, sulla linea dei centrocampisti, era stato provato anche da Allegri nel suo 3-5-2.

- Gli esperimenti e i cambi di ruolo Motta li faceva già quando era sulla panchina del Bologna. Lì, per esempio, l’allenatore aveva inventato una nuova posizione a Stefan Posch, difensore centrale titolare della nazionale austriaca. E anche del Bologna, per un periodo.. Una duttilità sfruttata anche in nazionale, dove ogni tanto è stato spostato a destra con l’inserimento di un altro centrale. Un’intuizione firmata Thiago Motta.