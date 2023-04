. Mancano nove giornate alla fine della Serie A, ma la stagione 2022/23 ha già restituito al calcio italiano un giocatore troppo spesso fermato in carriera dagli infortuni. Che non sono mancati anche in questa avventura al, quella frattura al perone a novembre che aveva acceso i timori di un nuovo lungo stop. Così non è stato, il classe '95 si è rialzato e, dopo la pausa per i Mondiali in Qatar, si è gradualmente ripreso il proprio spazio confermandosi una pedina preziosa per Raffaele Palladino., l'ultimo fornito a Rovella per il momentaneo vantaggio a Udine, ma è ancor più importante il dato sulle presenze:, già superato il massimo raggiunto con l'Inter (nel 20/21) e con la possibilità di sfondare il muro delle 30 presenze come era accaduto solo l'ultimo anno con il Sassuolo (18/19). Segnale chiaro di una continuità ritrovata, numeri che aiutano a comprendere il ritorno di Sensi che ora non vuole fermarsi e cerca conferme per la prossima stagione anche per un possibile rilancio in chiave Nazionale.- Questo è ancora tutto da stabilire e le due società non si sono ancora sedute al tavolo per discutere la questione, ma ci sono dei punti definiti da cui ripartire. Il primo riguarda la formula con cui Galliani lo ha portato a Monza:, dunque da programmi a fine stagione il classe '95 dovrà tornare all'Inter, prossima avversaria in campionato. Ciò ovviamente non esclude che l'avventura in Brianza possa proseguire, anche perché, anzi. C'è poi l'aspetto economico, con diverse valutazioni da fare per i due club. Da una parte il Monza deve fare i conti con(Pessina, Petagna, Caprari, Marì e Cragno). Dall'altra l'Inter, con cui il centrocampista ha une, al 30 giugno 2023, peserà per circa la metà di questa cifra. La valutazione minima per non realizzare minusvalenza si aggirerà quindi intorno ai 7,5 milioni, una cifra comunque importante per i brianzoli visti anche gli altri riscatti. Da qui si aprono le ipotesi di lavoro, da una cessione a titolo definitivo all'idea di un rinnovo con nuovo prestito e riscatto, ma sono temi che le due società affronteranno solo più avanti, a bocce ferme. Ora c'è una stagione da finire: Sensi cerca le ultime conferme, prima di decidere con Monza e Inter il proprio futuro.