Il nuovo talento del calcio europeo si chiama Roony Bardghji gioca al Copenaghen e la società danese ha chiesto già 100 milioni di euro per cederlo dopo che è entrato nella storia come più giovane marcatore del campionato danese. Bardghji è nato nel 2005 in Kuwait da genitori siriani ma ha cittadinanza svedese, lo scorso anno è arrivato al Copenanghen dal Malmo, dove ha iniziato a giocare. Il 16enne è considerato un super talento tanto da attirare subito le attenzioni di Chelsea, Ajax, Bayern Monaco, e Barcellona, come riporta A Bola.