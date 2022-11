Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Le modifiche apportate a, sia nell’assetto lavorativo che nell’utilizzo del social, da parte del neo proprietariostanno facendo molto discutere nelle ultime settimane.L’idea cardine su cui si basa il nuovo corso del social network è quella di, la libertà di parola tanto cara al capo di Tesla e Space X. Nel nome della suddetta libertà,. Il tycoon però, che nel frattempo ha fondato il suo social di nome, per ora non sembra interessato a sbarcare nuovamente sulla piattaforma.In ogni caso,. Nei giorni scorsi infatti il boss sudafricano non le ha mandate a dire,. Il miliardario ha inoltre invitato l’antitrust del Dipartimento di Giustizia statunitense ad indagare sul comportamento di Apple e Google riguardo le norme dei loro app store.. Dal 2011 infatti Apple ha iniziato a usare il suo account su Twitter, e quello del suo amministratore delegato Tim Cook, come fonte principale di comunicazione con il pubblico, integrando inoltre i tweet nel sistema operativo iOS in modo da favorire ulteriormente lo sviluppo e la diffusione del social network all’epoca di proprietà del suo fondatore Jack Dorsey., pubblicizzando sulla piattaforma gli eventi di lancio. La situazione però ora si complica, e rischia di cambiare nel futuro prossimo.Con la riforma di Twitter voluta da Musk infatti, una sostanziosa parte dei proventi degli abbonamenti alla piattaforma andranno ad Apple e Google. Questo perché la normativa dell’azienda di Cupertino impone una tassa del 30% ai contenuti – tra cui gli abbonamenti – acquistati all’interno di un’applicazione su dispositivi iOS. L’imposta scende al 15% nel successivo anno di abbonamento, mentre il resto dell’incasso viene devoluto allo sviluppatore. In questo modo però Twitter perderebbe in un colpo solo una grande fetta di ricavi, che potrebbe risultare addirittura fatale per le casse dell’azienda.. C’è anche l’opzione scelta da, che dal 2018 ha tolto la possibilità di sottoscrivere abbonamenti tramite Apple. Questa strada appare però meno percorribile, perché andrebbe ad inficiare sulla qualità del servizio di Twitter, che dovrebbe rimodulare parte della sua offerta per far fronte alle stringenti regole di Apple al riguardo.Resta da vedere quale sarà la prossima scelta di Musk, in una battaglia a suon di milioni che sembra appena iniziata.