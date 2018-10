Radja Nainggolan è l'unicum di Luciano Spalletti, l'uomo che da solo può cambiare l'intera squadra grazie alle sue giocate. Questo è quanto scrive a riguardo la Gazzetta dello Sport, che spiega come il tecnico toscano abbia consegnato al calciatore un pacchetto mansione che richiede lo svolgimento di diversi ruoli.



“Tra le quattro squadre protagoniste del nostro poker in Champions, l’Inter è quella che più ha problemi nella costruzione del gioco. Spogliata di Cancelo, play laterale dai piedi di zucchero, e di Rafinha, play offensivo di tocco e incursione, Spalletti ha dovuto cercare nuove rotte per arrivare in porta. La chiave di tutto è Radja Nainggolan. Lo si era intuito subito, fin dall’ultimo giorno del calciomercato, Chiave tattica, ma anche etica. Il Ninja è chiamato a fare di tutto, con e senza palla. Ha un pacchetto di mansioni da svolgere che nessun altro in rosa può svolgere da solo. E’ il ponte che collega Brozovic a Icardi, è il trequartista-assaltatore, caro a Spalletti, che sbrana le seconde palle e le scaraventa in rete. Lo ha fatto a Eindhoven come a Bologna. In una mediana che nella stagione scorsa ha distillalo goccioline di gol, l’avvento di Nainggolan è stato provvidenziale”.