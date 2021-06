Walter Visin, padre adottivo del giovane Seid, morto suicida a 20 anni, puntualizza: "Mio figlio non si è ammazzato perché vittima di razzismo. È sempre stato amato e benvoluto, stamane la chiesa per i suoi funerali era gremita di giovani e famiglie”. Sulla lettera, scritta due anni fa: “Fu uno sfogo, era esasperato dal clima che si respirava in Italia. Ma nessun legame con il suo suicidio, basta speculazioni”. E ancora, sulle cause della morte del giovane: "Non voglio parlare delle questioni personali di mio figlio. Dico solo che era un uomo meraviglioso".