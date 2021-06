Andres Nara, padre di Zaira e Wanda Nara, farà l'attore. Reciterà in una miniserie in Argentina e per promuoverla ha rilasciato un'intervista a Chronicle HD in cui lancia alcune frecciatine alle figlie che non gradiscono l'esposizione mediatica del padre.



"Immagino cosa stiano pensando le mie due figlie, ma non parliamo mai di queste cose. Hanno le loro ragioni, sanno che non è il mio campo o la mia attività essere al centro dei media, quindi ovviamente vedendomi in questo ruolo non sono contente. La realtà però è che devono proprio ai media il posto in cui si trovano ora. Come faccio a dire di no ai media, se in qualche modo mi chiedono di esserci?".



